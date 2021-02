De nouvelles mesures de soutien aux secteurs touchés par la crise

Concernant les premiers, le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR) annonce que de nouvelles mesures ont été prises:

Ministre des indépendants et des PME

"Les circonstances de cette crise qui se prolonge nécessitent non seulement la prolongation des aides existantes, mais également la mise en place d’aides complémentaires."

En outre, le dispositif tremplin-indépendant est amélioré pour certaines catégories de travailleurs indépendants confrontés à la fermeture obligatoire de leur activité. L’assuré social qui bénéficie du plan tremplin pourra dès lors solliciter que le montant journalier de son allocation de chômage ne soit plus limité en raison de son activité indépendante s’il prouve que celle-ci est à l’arrêt suite aux mesures Covid-19. De ce fait, il pourra ainsi bénéficier de son allocation de chômage complète telle qu’il l’aurait reçu s’il n’avait pas bénéficié de l’avantage tremplin.

"Les circonstances de cette crise qui se prolonge nécessitent non seulement la prolongation des aides existantes, mais également la mise en place d’aides complémentaires, adaptées aux secteurs qui vivent un arrêt prolongé", explique le ministre des Indépendants et des PME.

Annulation du loyer pour l'Horeca

Des mesures d'ordre général seront en outre prises comme des réductions d'impôt pour les investissements dans les PME ou l'imputation sur l'exercice 2022 des avances de décembre pour le précompte professionnel et la TVA, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo. Pour renforcer les ressources propres des entreprises, il a également été décidé de réactiver le tax shelter pour les PME touchées jusqu’au 31 août 2021.

Une réduction de cotisation patronale devrait également être décidée pour le secteur événementiel pour les mois d'avril, mai et juin. Une f lexibilité supplémentaire sera appliquée dans le chômage temporaire qui pourra se décliner en demi-journées et de la sorte répondre aux besoins de travailleurs de secteurs comme ceux des titres-services ou du transport scolaire.

Bonne nouvelle pour les jobistes dans les soins de santé ou l’enseignement, leur travail étudiant ne sera pas directement comptabilisé dans le contingent des 475 heures maximales de travail étudiant par an.

2,5 millions d'euros pour les télétravailleurs

Concernant les fonctionnaires fédéraux en télétravail , le gouvernement a également débloqué 2,5 millions d'euros afin de leur venir en aide. La ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) avance ici cinq priorités , parmi lesquelles le recrutement d'un plus grand nombre de profils informatiques, la formation des dirigeants et le bien-être psychique des agents à travers la prévention du burn-out.

"Mon intention est notamment d'augmenter l’indemnité pour télétravail et de défrayer les dépenses éventuelles pour des équipements ergonomiques, l'énergie et Internet."

"Le télétravail présente d’énormes avantages, mais aussi des défis et des risques, notamment sur le plan du bien-être psychique", a-t-elle déclaré. "Avec des investissements ciblés, je veux m’assurer que personne ne reste sur le bord de la route. Mon intention est notamment d'augmenter l’indemnité pour télétravail et de défrayer les dépenses éventuelles pour des équipements ergonomiques, l'énergie et Internet."