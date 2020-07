De plus en plus de Belges déclarent les intérêts de leurs comptes d’épargne

L’an dernier, 3.518 contribuables ont déclaré sur leur fiche fiscale les intérêts perçus sur leurs comptes d’épargne. C'est 53% de plus qu'en 2018.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à déclarer les intérêts qu'ils perçoivent de leurs comptes d'épargne. Ils étaient 3.518 en 2019, soit 53% de plus que l'année précédente. Cette augmentation s’explique par la réduction de 50% de la tranche d’intérêts exonérée d’impôt, introduite fin 2017. Ce montant est donc passé de 1.880 euros en 2017 à 960 euros en 2018. Si l’on tient compte du taux d’intérêt (minimum légal) de 0,11%, cela signifie que 872.717 euros sont exonérés de précompte.