De plus en plus de jeunes se lancent dans des études supérieures

Les universités n’ont pas pour habitude de dévoiler les chiffres de leurs inscriptions pile au moment de la rentrée. Les inscriptions restant possibles jusqu’en octobre, elles préfèrent attendre la dernière minute avant de lever le voile. Néanmoins, on peut déjà dégager quelques tendances générales. D’abord visibles à l’UNamur, qui contrairement à ses consœurs, estime que les chiffres arrêtés au 15 septembre donnent déjà une première vision assez claire du choix posé par les étudiants. À Namur, les inscriptions ont déjà augmenté de 20%, un taux exceptionnel. D’une manière générale, on assiste ces dernières années à une croissance continue du nombre de jeunes démarrant des études supérieures. Ils étaient 35.000 au début des années 2000, et près de 41.000 aujourd’hui, dont 41% à l’université et 40% en haute école. L’une des explications vient de la hausse démographique.

C’est au niveau des bacs et masters que les nouveautés les plus importantes sont à pointer. A ce niveau, c’est l’Ares (la coupole qui chapeaute l’enseignement supérieur) qui a la main sur les nouvelles habilitations. Or, un moratoire a été décidé pour l’année 2017-2018. Peu de nouveautés sont donc à pointer, excepté des habilitations décidées auparavant, et qui ont mis un peu plus de temps à être organisées. Il s’agit des masters en Smart Rurality (collaboration conjointe de l’UNamur, l’UCL et l’ULiège) et du master en Big Data de l’ULB. Au niveau des bacs, d’anciennes habilitations ont été réactivées pour renforcer l’offre sur la région de Charleroi (collaboration entre l’UMons et l’ULB): un bac en sciences biologiques, un autre en sciences humaines et sociales et un master de spécialisation en management territorial et développement urbain. À noter que le moratoire prend fin cette année.