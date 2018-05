De prof à garde forestier, voici la liste des métiers pénibles du secteur public

Les métiers ont été classés en degré de pénibilité allant de 1 à 4 , correspondant aux quatre grands critères de pénibilité qui avaient déjà été fixés préalablement. Au plus on accumule de critères, au plus on pourra partir plus tôt. Mais jamais plus tôt que 60 ans, a-t-il été décidé.

Au kern, les discussions s'annoncent pénibles

Le gouvernement va se pencher ce vendredi, en conseil des ministres restreint (kern), sur l’accord sur la réforme des pensions du secteur public et sa liste des métiers et fonctions pénibles. Les discussions s’annoncent déjà tendues entre les deux composantes de la majorité. D’une part le CD&V, et surtout MR, dont le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine a porté et négocié le projet avec les deux syndicats qui se sont mis à table (CSC-services publics et SLFP), et d’autre part la N-VA et l’Open Vld, qui ont une vision plus restreinte de la pénibilité à accorder. Les syndicats ont déjà averti le ministre des Pensions, lui mettant la pression: si on touche à la liste des métiers pénibles, l’accord ne vaudra plus rien. Bacquelaine n’a donc pas d’autres options que de défendre cette liste à tout prix s’il veut préserver ce qui semble déjà être un accord fragile. D’autant plus fragile qu’il n’a d’ailleurs été approuvé que par deux des trois syndicats.