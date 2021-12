Décès de Paul Lannoye, un des fondateurs d'Ecolo, à 82 ans

" Paul a ouvert durant les années 70 des voies politiques de l'écologie, qui s'avèrent toujours plus décisives à ce jour ", écrivent "au nom de ses compagnons de route", ont déclaré Defeyt et Lambert.

Les Amis de la Terre

En juin 1989, il est élu au Parlement européen, où il sera réélu en 1994 et 1999. Il a présidé le groupe de Verts européens de 1990 à 1994 et de 1999 à 2001. Depuis 2004, il n'exerçait plus de mandat politique. Il a constitué le groupe de réflexion et d'action pour une politique écologique (Grappe), dont il assurait la présidence.