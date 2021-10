Décès du commissaire au Plan Philippe Donnay

Diplômé en économie, il était notamment passé par la banque Degroof avant d'entrer dans le cénacle politique. De 2004 à 2006, il a assumé la fonction de directeur du Centre d'études politiques, économiques et Sociales et de conseiller économique, financier et budgétaire de la présidente du cdH. Après un bref passage à la FEB, il fut ensuite chef de cabinet de Joëlle Milquet, lorsque celle-ci était vice-Première au sein des gouvernements Leterme et Van Rompuy, de 2008 à 2011. Il avait également participé aux discussions qui ont mené à la constitution de l'exécutif Di Rupo.