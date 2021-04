Déconfinement: les gouvernants pressés de changer leur fusil d'épaule

Pavé dans la mare. Dans une carte blanche publiée lundi dans Le Soir , Nathan Clumeck (professeur en maladies infectieuses, ULB), Marius Gilbert (chercheur en épidémiologie, ULB) et Leila Belkhir infectiologue (Cliniques universitaires Saint-Luc) estiment que la stratégie anti-covid adoptée par les autorités, soit cette approche par secteurs à ouvrir ou fermer, a montré ses limites et qu'il convient donc d'en changer. Pour eux, "le problème, ce ne sont pas les restaurants, les coiffeurs, les salles de spectacle ou les étudiants. Le problème, ce sont les situations où un grand nombre de personnes parlent sans masque dans un lieu mal ventilé". Ils prônent plutôt une stratégie centrée sur des "dispositifs de ventilation, dispositifs de désinfection de l’air, filtres EPA, détecteurs CO2, protocoles de circulation" .

Les spécialistes prennent les décideurs politiques de vitesse alors qu'au sein du secteur horeca et des autorités locales (à Liège surtout), on pousse pour une ouverture des restaurants dès le 1er mai. Un nouveau comité de concertation est programmé mercredi en vue de la rentrée du 19 avril. Au sein de la majorité fédérale, le MR boit du petit lait puisque cette approche est celle que préconise le président Georges-Louis Bouchez. "On a le vent dans les voiles", célébrait-on à la Toison d'Or. Les libéraux demandent que des tests soient organisés pour la culture, l'horeca et l'événementiel.