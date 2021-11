Déçus, les grévistes de la faim sans-papiers se remobilisent

Les grévistes et leurs soutiens estiment avoir été dupés par le secrétaire d'État Sammy Mahdi, alors que tombent les premières décisions de l'Office des étrangers.

Le secrétaire d'État à la Migration, le CD&V Sammy Mahdi, a trahi sa parole. C'est en ces termes que les quatre intermédiaires qui ont participé au dénouement de la grève de la faim qui a fait trembler le gouvernement l'été dernier s'exprimeront, ce mercredi matin. Excédés par les premières réponses administratives parvenues aux ex-grévistes (15 refus de régularisation sur 20 demandes traitées), les avocats Alexis Deswaef et Marie-Pierre De Buisseret, le père Daniel Alliet et le représentant de la plateforme des sans-papiers Mehdi Kassou ont décidé de dévoiler les termes de l'accord confidentiel intervenu à la fin du mois de juillet et qui avait permis un arrêt de la grève de la faim menée depuis près de 60 jours par quelque 450 personnes en séjour illégal, à l'église du Béguinage et à l'ULB/VUB.

"Il n'a jamais été question d'un traitement différencié des dossiers des grévistes, ce serait injuste pour les autres demandeurs." Sieghild Lacoer Porte-parole de Sammy Mahdi

Pour rappel, la crise avait atteint son paroxysme en juillet lorsque le PS avait fait savoir que ses ministres démissionneraient si un décès devait survenir parmi les grévistes. Ecolo s'était aligné sur cette position, entraînant une crise. À l'époque, un accord était annoncé in extremis, assurant un traitement rapide des dossiers des grévistes sur base individuelle et une prise en compte d'éléments d'ancrage sur le sol belge. Nombre d'entre eux séjournaient depuis plusieurs années en Belgique. Approche individuelle et refus de toute régularisation massive permettant au secrétaire d'État Mahdi de résister politiquement, alors qu'il est sans cesse mis sous pression par la droite et l'extrême droite flamande sur la question migratoire.

"Nous avions obtenu deux garanties, explique Alexis Deswaef à L'Echo. D'abord que tous les dossiers introduits seraient déclarés recevables et que les candidats pourraient s'appuyer sur des éléments comme le fait d'avoir résidé légalement Belgique par le passé, d'avoir des membres de sa famille en séjour légal ou des perspectives d'emploi". Autre engagement cité: la possibilité de régularisations pour raison médicale. M. Deswaef indique également que le secrétaire d'État s'était engagé à ce que les porte-paroles des grévistes ne soient pas désavantagés, ce qui est contredit par un dossier en particulier, affirme-t-il. "La confiance est rompue, nous avons été instrumentalisés, M. Mahdi a renié sa parole", accuse l'avocat.

Mahdi conteste

414 demandes Le nombre de dossiers traités par l'administration suite à la grève de la faim

Du côté de Sammy Mahdi, on s'inscrit en faux. "Il n'a jamais été question d'un traitement différencié des dossiers des grévistes, ce serait injuste pour les autres demandeurs", explique Sieghild Lacoere, porte-parole du secrétaire d'État. Selon elle, chaque dossier est effectivement analysé en profondeur par l'Office des étrangers et les règles s'appliquant sont claires et transparentes. "La régularisation reste une exception et elle repose sur la vulnérabilité du demandeur, des éléments positifs et des éléments négatifs alimentent l'analyse", ajoute-t-elle. À ce jour, 414 demandes ont été introduites suite au mouvement de grève. Le cabinet Mahdi confirme les 20 réponses envoyées, dont 5 positives. Les autres ont reçu un ordre de quitter le territoire, mais des recours sont envisagés.

"Les lignes directrices convenues entre le cabinet Mahdi et les quatre témoins n'avaient pas vocation à être rendues publiques, mais les premières décisions tombées montrent qu'elles n'ont pas été respectées, l'Office des étrangers semble fonctionner en roue libre", déplore également Cécile De Blick pour l'Union des sans-papiers pour la régularisation. Tarek Chaoui, porte-parole des grévistes, n'annonce pas encore de reprise de la grève de la faim. "Mais si les décisions négatives continuent de tomber comme cela, les sans-papiers risquent de s'y résoudre", ajoute-t-il.