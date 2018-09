Démissions spectaculaires à la commission "réforme du Code pénal"

Pourquoi cette démission?

"Certaines modifications apportées, et plus particulièrement celles introduites en fin de parcours posent gravement question dès lors qu’elles s’inscrivent en complète contradiction avec les lignes directrices et les principes de base qui étaient censés fonder le nouveau Code pénal. Les concessions faites par rapport au texte originel proposé par la commission replacent l’emprisonnement comme figure centrale et risquent de conduire à un recours accru à la prison," lit-on dans un communiqué.