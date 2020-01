Dépassé par les délais, l'Office des étrangers délivre trop de visas

La hausse est à noter. Sur un an, le nombre de visas pour regroupement familial accordés d’office a augmenté de plus de 300% dans le pays , passant de quelque 72 en 2017 à 311 en 2018 (soit près de 2% du total des demandes), ressort-il d’un rapport publié ce mardi par la Cour des comptes et transmis à la Chambre des représentants. Au cours des années précédentes aussi, le nombre de visas accordés était resté limité sous la centaine.

Approche contraire aux bonnes pratiques

La situation serait endémique. En effet, l’organe de contrôle du Trésor dit avoir constaté, pour ce qui concerne les décisions favorables, le fait que l’Office des étrangers " laisse systématiquement s’écouler le délai (d’examen, NDLR) et ne communique sa décision aux communes qu’en cas de refus ". Une pratique " contraire aux bonnes pratiques administratives ", d’autant qu’elle " empêche de comptabiliser les décisions positives et de les distinguer des décisions prises en l’absence d’examen du dossier ".

Effectifs insuffisants

Le problème est de taille. Du côté de la ministre en charge du dossier, Maggie De Block (Open Vld), on renvoie au prédécesseur, l’ex-secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration Theo Francken, la libérale n’ayant repris le portefeuille de la migration qu’en décembre 2018, à l’occasion de la chute du gouvernement Michel sur le Pacte de Marrakech. Tout au plus lit-on qu’elle "a pris connaissance de la réponse de son administration et entend examiner la stratégie et la politique générales à mener par rapport aux problèmes soulevés". Quand le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, confirme, lui, les observations du département.