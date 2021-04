Dermagne incarne le nouveau PS

La personnalité à suivre dans les prochains jours, c’est Pierre-Yves Dermagne. Le vice-Premier ministre PS, en charge du Travail et de l’Économie dans le gouvernement d’Alexander De Croo, passe un test majeur: il doit déminer la concertation sociale et permettre un accord sur les salaires . La loi de 1996 sur la compétitivité n’autorise qu’une croissance de 0,4% des rémunérations en 2021 et 2022, en plus de l’indexation automatique. Trop peu pour les syndicats, qui veulent négocier davantage là où c’est possible. Déjà trop pour les patrons, qui invoquent la crise économique.

Et si on se parlait par-delà la frontière linguistique? Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l’actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd), croiseront le fer chaque semaine. Cette chronique est publiée simultanément dans L’Echo et De Tijd chaque jeudi.

En Flandre, la grève organisée par les syndicats le 29 mars dernier a été jugée "irresponsable" et "scandaleuse"… Ce sentiment était partagé aussi par une partie du public francophone. Cela dit, en Wallonie et à Bruxelles, les syndicats restent des mouvements puissants, surtout dans certains secteurs et dans certains bastions (Charleroi, Liège…). Cette culture syndicale est un héritage du passé et elle s’explique aussi par la situation socio-économique plus difficile du Sud du pays. Sur les questions sociales, la fracture n’est pas tant Nord/Sud, mais plutôt gauche/droite. La Wallonie et Bruxelles votent beaucoup plus à gauche, les syndicats y trouvent une caisse de résonance.