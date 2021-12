Dermagne propose un filet de soutien aux secteurs impactés par la crise

Le ministre de l’Emploi et de l’Économie propose cinq mesures concrètes pour soutenir les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus durement touchés par les dernières décisions sanitaires.

Moins d’une semaine après que le comité de concertation a décidé de resserrer la vis pour mettre fin à la flambée des contaminations, Pierre-Yves Dermagne sort de son double chapeau (emploi et économie) un paquet de mesures pour venir en aide aux entreprises des secteurs touchés et à leurs travailleurs. « Je veux éviter le maximum de licenciements, et éloigner le spectre des faillites en cascade », nous explique le ministre fédéral en charge de l’Économie et l’emploi. « L’horeca, le monde de la nuit, le secteur du voyage, de l’aéronautique ou encore la culture ne sortiront pas indemnes si nous leur lâchons la main ». Pour ce faire, le ministre nous annonce déposer sur la table de ses collègues cinq dossiers pour lesquels il formule des propositions concrètes. Les discussions autour de ces dossiers commencent aujourd'hui au sein du gouvernement.

"L’horeca, le monde de la nuit, le secteur du voyage, de l’aéronautique ou encore la culture ne sortiront pas indemnes si nous leur lâchons la main." Pierre-Yves Dermagne Ministre fédéral en charge de l'Économie et de l'Emploi

Les trois premières mesures sont multisectorielles. Elles répondent aux appels lancés par les partenaires sociaux. « Je plaide fermement auprès de mes collègues pour prolonger de trois mois le chômage temporaire coronavirus jusqu’à la fin mars 2022 », dit Dermagne. Cette mesure, outre de ne pas laisser les travailleurs sur le carreau, permettra selon lui d’aider les entreprises à rebondir plus rapidement une fois la tempête passée, lorsque les commandes repartiront à la hausse.

Sauvegarder le pouvoir d'achat

Pierre-Yves Dermagne n’est également pas sourd aux inquiétudes de plus en plus fortes liées à la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. "Il doit être préservé", dit le ministre, comme un écho aux slogans syndicaux qui retentiront dans la rue lundi prochain, lors de la manifestation organisée en front commun par la FGTB et la CSC. D'autant qu'une légère panique s'est emparée des travailleurs, mais aussi des entreprises, face à la flambée des prix de l'énergie et la hausse de l'inflation. Pour préserver les travailleurs, Dermagne demande donc que soit assimilé le chômage temporaire subi en 2021 pour le calcul des vacances annuelles (ce qui n’est pas le cas actuellement), tout en aidant les employeurs à payer cette assimilation.

"Je plaide fermement auprès de mes collègues pour prolonger le chômage temporaire coronavirus jusqu’à la fin mars 2022." Pierre-Yves Dermagne Ministre de l'Économie et de l'Emploi

Pour les parents confrontés aux quarantaines et fermetures de classes de plus en plus fréquentes, Pierre-Yves Dermagne souhaite faire prolonger, de trois mois également, le congé pour quarantaine des enfants. Cette mesure permet aux travailleurs de bénéficier d’une allocation de chômage temporaire s'ils doivent s’absenter du travail.

Des primes de fin d'années garanties dans l'horeca

À côté de ces mesures générales, Dermagne propose aussi des mesures plus ciblées pour l’horeca, un des secteurs les plus touchés par la crise. Dans sa ligne de mire : les primes de fin d’année. Les patrons du secteur, confrontés à de grosses difficultés financières, vont avoir du mal à les payer. L’idée serait donc de faire supporter le coût de ces primes par l’État, au moins partiellement.

Enfin, le secteur culturel n’est pas laissé de côté par le plan de Dermagne, qui s’inquiète particulièrement du sort des travailleurs dont les contrats sont cassés en raison de l’annulation de nombreux événements. Pour ces intermittents, il n’y a pas de filet de sécurité en cas de perte de contrat. Dermagne propose donc de réactiver les mesures prises au plus fort de la crise en leur donnant à nouveau accès au chômage. « Je propose que les droits d’auteur ne soient pas déduits des allocations de chômage », ajoute le ministre. « Ces travailleurs ne peuvent être sanctionnés, il faut pour eux une période blanche. Mais aussi que les minimas du statut des travailleurs du secteur culturel soit revalorisés », conclut-il.