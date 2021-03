Dermagne va tenter de raviver la concertation sociale

Du côté des employeurs, on maintient la ligne: la marge de 0,4% doit rester contraignante et il n'est pas question de remettre en cause la loi de 1996 sur la compétitivité. Un statu quo qui amène les syndicats à reporter l'ensemble de leurs espoirs sur une action du gouvernement. Pourrait-il avancer de nouvelles pistes pour sortir du carcan de la marge et autoriser exceptionnellement des augmentations supérieures dans les secteurs qui se portent bien?