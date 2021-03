Dermagne veut autoriser un retour au bureau 1 jour par semaine

Remettons ceci en contexte: aujourd'hui, le télétravail reste obligatoire 5 jours sur 5 dans toutes les entreprises, lorsqu'il est possible . Les experts du GEMS estimaient encore, le mois dernier, que cette mesure était "l' une des plus puissantes pour contrôler la pandémie ".

S'il juge qu'il n'est pas approprié de revenir sur l'obligation de télétravail pour l'instant, le vice-premier socialiste semble toutefois favorable à une révision prochaine du cadre général . "Je ne suis pas aveugle: de plus en plus de travailleurs se plaignent après de longues périodes de télétravail. Tous les matins, en écoutant les infos de circulation, on peut aussi entendre que l'obligation n’est plus respectée à la lettre ", a-t-il expliqué mardi en commission des Affaires sociales.

Nouvelle application

Ces constats posés, Pierre Yves Dermagne propose donc un nouvel équilibre. Dans un premier temps, il suggère d'affecter encore plus d'inspecteurs aux contrôles sur le télétravail . Afin de faciliter leurs opérations, le ministre mise sur une nouvelle application, développée par l'Office national de sécurité sociale (ONSS), et dans laquelle chaque employeur devra communiquer le nombre maximal de personnes présentes sur son site . "Il s’agira de communiquer le nombre de travailleurs qui n’exercent pas une fonction qui se prête au télétravail", a-t-il précisé.

Mais, et c'est la principale nouveauté, il souhaite aussi que soit pris en compte le mal-être des personnes en télétravail. Concrètement, les employeurs pourraient, via cette même application, communiquer le nombre de travailleurs qui exercent des fonctions "télétravaillables" et qui viendront quand même sur le lieu de travail. "Je pense en effet qu'à côté d'un durcissement des contrôles, du rappel de l'obligation, il faut permettre à un certain nombre de personnes de venir un jour par semaine au bureau. Il en va de leur santé mentale et physique", a affirmé le socialiste.