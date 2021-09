Des accises flexibles pour comprimer la facture énergétique

Accord de principe

Le ministre Van Peteghem voudrait pouvoir remédier à ces fluctuations brutales. Or le fédéral n’a pas de prise sur les prélèvements, car ceux-ci sont directement liés aux coûts de l’énergie verte. Les accises, par contre, sont par essence un outil flexible. Le fédéral peut jouer avec les accises selon les politiques qu’il entend mener.

Il n’est pas encore établi quand précisément ces prélèvements pourront être transformés en accises. Un accord de principe a été conclu entre le ministre des Finances et sa collègue en charge de l’Énergie Tine Van der Straeten (Groen). L’objectif du gouvernement est d’avancer le plus rapidement possible.