Des débordements à la marche contre le pass sanitaire à Bruxelles

La police a fait usage de l'arroseuse et de gaz lacrymogène, dimanche vers 14h45, contre des manifestants présents sur la petite ceinture, à hauteur du carrefour de l'avenue des Arts et de la rue Joseph II à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Selon le parcours défini avec les autorités, les manifestants devaient à cet endroit quitter la petite ceinture et tourner dans la rue Joseph II. La police avance que certains manifestants ont voulu continuer tout droit et ont jeté des feux d'artifice contre la police. Cette dernière a alors fait usage de l'arroseuse et de gaz lacrymogène contre les manifestants. Certains participants étaient à cette heure déjà arrivés dans la petite rue de la Loi, lieu de fin défini. Certains sont allés dans le parc du Cinquantenaire. D'autres ont quitté le cortège.