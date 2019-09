Des discussions secrètes entre le PS et la N-VA

On pourrait se rapprocher de la formation d'un gouvernement fédéral. La N-VA et le PS se sont en tout cas rencontrés. Les socialistes acceptent désormais de parler avec les nationalistes flamands, mais toujours pas de confédéralisme.

L'accord de gouvernement à présent bouclé pour l'échelon wallon, les tractations pour le niveau fédéral vont bon train. Les deux partis les plus importants du pays, la N-VA et le PS, ont même déjà entamé les discussions en toute discrétion. Lundi, l'informateur royal Didier Reynders l'a même avoué à demi-mot.

D'après nos confrères de "Het Laatste Nieuws", Johan Vande Lanotte et Didier Reynders sont parvenus à réunir le négociateur en chef du PS Elio Di Rupo et son homologue flamand Jan Jambon. Il se dit aussi que Paul Magnette, pressenti pour reprendre la présidence du PS, et Bart De Wever, actuel président des nationalistes flamands, étaient de la partie.