Des failles dans la taxe sur les comptes-titres

Une nouvelle échappatoire vient d’être découverte pour la taxe sur les comptes-titres dont la valeur dépasse 500.000 euros par contribuable. Après les titres nominatifs et le don de 1% du portefeuille, par exemple à ses enfants, un changement de banque peut permettre de réduire, voire d’éluder totalement la taxe.

L'astuce

D’après ces experts, il suffit de clôturer un compte-titres auprès de la banque A et de le transférer vers un autre compte auprès de la banque B. En cas de transfert – pour éviter qu’un investisseur ne paie deux fois la taxe – la loi prévoit que seule la banque B perçoive la taxe. L’astuce consiste à ouvrir un compte-titres auprès de la banque B et de ne transférer les titres que le lendemain ou quelques jours plus tard de la banque A vers la banque B.