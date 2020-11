Des infractions aux normes corona chez près de 50% des employeurs

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en Belgique, les services d'inspection du travail ne chôment pas. Au total, ce sont un peu plus de 17.600 contrôles "Covid-19" qu'ils ont effectués en entreprise entre mars et octobre . Un travail harassant, mais qui porte ses fruits. En effet, ces actions ont permis de constater des infractions chez 8.170 employeurs , soit chez près de la moitié de ceux contrôlés.

Respect des distances de sécurité, hygiène des mains, efficacité des programmes de nettoyage, ventilation figurent parmi les éléments scrutés par les quelque 1.000 inspecteurs déployés sur le terrain. Au vu des statistiques, pas de doute possible: leurs contrôles sont loin d'être superflus .

"Les infractions que nous observons le plus fréquemment ont trait au non - respect de la distance de sécurité . Nous constatons aussi trop souvent que les programmes de nettoyage, notamment des locaux communs (cafétérias, vestiaires...), peuvent être améliorés ", commente Laurenz Soetens, inspecteur pour le SPF Emploi.

Rectification immédiate

Confrontés à une irrégularité, ces contrôleurs veillent, autant que possible, à sa rectification immédiate. "C'est parfois relativement simple. Il peut s'agir de déplacer des éléments de mobilier pour assurer le respect des distances ou d'arrêter d'employer un ventilateur", illustre l'inspectrice sociale Angélique Coulouse. Une correction rapide d'une infraction n'empêche toutefois pas les contrôleurs d'adresser des avertissements aux contrevenants. Depuis mars, plus de 3.500 avertissements ont d'ailleurs été rédigés et pourront donner lieu à de nouvelles inspections.