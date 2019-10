Des lectures différentes du bilan économique des années Michel

À partir des statistiques officielles (Banque nationale, Bureau du plan, ONSS, etc.), la FGTB dresse un état des lieux socio-économique du pays. Pour le syndicat socialiste, tous les clignotants sont en alerte. La faute aux politiques "de droite" du gouvernement Michel. Pour vérifier cette affirmation, nous avons confronté certains chiffres.

Les faits

Emploi. "Jobs, jobs, jobs" , disait Charles Michel. Or la FGTB constate que les 230.000 emplois créés ne sont que pour une partie imputables aux politiques du gouvernement. C’est surtout la conjoncture qui a joué favorablement. Ce chiffre cache en outre un taux d’emploi qui n’a progressé que de 2,6% entre 2014 et 2018. Ce qui place notre pays en queue de peloton européen, loin derrière le Portugal (8%).

Salaires. Malgré l’indexation automatique, les salaires réels (sans inclure l’inflation) ont régressé de 2,4% depuis 2014. En Allemagne, sur la même période, les salaires ont progressé de 7%. En France et aux Pays-Bas, la hausse est de 3%. Hormis la Grèce, la Belgique est le seul pays de l’UE où le salaire minimum a perdu de sa valeur entre 2010 et 2019 (-3%).

Budget. La FGTB dénonce un "trou budgétaire colossal" . De 10,3 milliards d’euros en 2016, le déficit est retombé à 3,9 milliards en 2017 avant de remonter à 7,5 milliards en 2019, 8,7 milliards en 2020 et 12 milliards en 2024.

Le décodage

Croissance. Il est communément admis que l’assainissement des finances publiques ayant débuté plus tard en Belgique qu’ailleurs, ceci explique une croissance demeurée élevée sous l’ère Di Rupo, avant de fléchir sous Michel. Pourtant, cet argument ne tient pas la route, rétorque la FGTB: "La Suède, l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg ont aussi connu, comme la Belgique, une récession moins sévère et pourtant, ils ont affiché des performances bien meilleures."