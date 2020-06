Des milliards d'euros d'argent noir sont placés sur des comptes bancaires belges

D’où provient cet argent? D’après Vanden Berghe, les banques sont devenues tellement strictes qu’il est aujourd’hui quasiment impossible de rapatrier ces capitaux de Suisse ou du Grand-duché de Luxembourg – et encore moins des paradis fiscaux – sans payer l’amende de 40% au Point de contact-régularisations. "Mais dans le passé, des dizaines de milliards d’euros d’argent noir ont été rapatriés chez nous en dehors des campagnes de régularisation . C’est de cet argent qu’il s’agit."

Capitaux

"La loi actuelle sur les régularisations, qui a été introduite en 2016, est équilibrée. Mais l’approche actuelle est en contraste flagrant avec les précédentes campagnes de régularisation. Lors de la campagne de 2006 jusqu’à la mi-2013, plus de 5 milliards d’euros de revenus ont été régularisés. Mais dans la toute grande majorité des dossiers, les capitaux sous-jacents ont été rapatriés sur des comptes belges, mais pas régularisés ."

Ces milliards d’euros non régularisés se sentent aujourd’hui "en sécurité" sur des comptes belges, parce que les infractions fiscales sont prescrites, mais Vanden Berghe souligne que le parquet peut encore poursuivre au pénal les propriétaires et les banques pour blanchiment d’argent. Il cite un récent dossier en Flandre-Orientale autour de la famille Engels, propriétaire de l’entreprise homonyme de portes et fenêtres. Il est apparu que dans le passé la famille n’avait pas entièrement régularisé son argent noir placé en Suisse; elle a été poursuivie lorsque la justice l’a découvert. KBC a également fait l’objet de poursuites dans le cadre de ce dossier.