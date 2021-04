Des nouvelles têtes au CA de la SNCB

D'autres nouveaux visages font leur apparition. Ainsi, pour le MR, c'est Mathieu Bihet, échevin à Neupré, qui entre au conseil d'administration aux côtés de Laurence Glautier. Candidat, Fontinoy n'est pas retenu. Pour le PS, on notera l'entrée de l'ex-président de l'aéroport de Charleroi Laurent Lévêque et de l'échevine de Seraing Déborah Géradon .

Nommées pour six ans

Côté flamand, l'arrivée à la SNCB de Wouter Van Besien, ex-coprésident de Groen, ne manquera pas d'être remarquée. Vooruit (ex-sp.a) a choisi Daan Schalck, CEO du North Sea Port (le port de Gand), pour sa représentation aux chemins de fer. L'Open Vld maintient sa confiance en Dirk Sterckx, ancien président du parti et ex-député européen. Le CD&V fait entrer An Boot, issue du cabinet de la ministre flamande Hilde Crevits. Les nouveaux administrateurs sont nommés pour six ans.