Des réunions de commission de la Chambre annulées suite à une possible cyberattaque

Des auditions devaient avoir lieu ce mardi à la Chambre, mais elles ne se feront finalement pas, la faute à une possible cyberattaque. En raison de la pandémie, une bonne partie des députés et des orateurs invités participent aux travaux à distance, mais le problème survenu mardi empêchait tout lien entre les salles de commission et les personnes qui se trouvent à l'extérieur, a-t-on appris à bonne source.