Didier Reynders: "Des élections anticipées, c'est le choix de l'instabilité"

Le libéral demande aux députés des partis démocratiques de travailler avec le gouvernement. "Sans accord sur le budget, on fait peser un risque sur la bonne santé financière du pays".

Si l’état de forme d’un homme politique se juge au nombre de ses bons mots et de ses punchlines, alors, qu’on se rassure, Didier Reynders va bien – merci pour lui. Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le libéral a même vu tomber dans son panier, il y a quelques jours, la compétence de la Défense. Et ce n’est pas pour lui déplaire – nous y reviendrons. "Il y a des choses à faire", dit-il. Ce jeudi matin, il est assis, devant un café, dans son bureau du Palais d’Egmont, la crise politique frappe à nouveau la Belgique de plein fouet, et Didier Reynders est comme un poisson dans l’eau – comme un squale dans son aquarium.

Il dit: "J’entends ci, j’entends ça, j’entends des constitutionnalistes nous dire qu’il faut faire comme ceci, d’autres qu’il faut faire comme cela. Francis Delpérée, c’est assez simple, il est toujours d’accord avec ce que dit son parti, quant au mari de Mme Onkelinx, on ne sait pas très bien où il faut le situer chez les constitutionnalistes. De toute manière, vous enfermez deux constitutionnalistes dans une pièce pendant une heure et ils en sortent avec cinq avis différents."

La N-VA est donc sortie du gouvernement fédéral il y a quelques jours. "On est confronté à cette volonté de ne pas affronter ses responsabilités jusqu’à la fin de la législature. Ils sont sortis sur ce pacte de l’ONU, un document qu’ils négocient depuis deux ans avec nous, sur lequel ils avaient marqué leur accord et qui est simplement un document indiquant qu’il faut de la coopération pour résoudre le dossier de la migration. Si on veut régler un jour le problème de la migration, ça se fera dans un cadre multilatéral, la N-VA a toujours marché là-dedans, Francken et Jambon sont venus l’année dernière avec moi au Maroc pour promouvoir cette approche. Et en octobre, ils ont changé d’avis, ils ont suivi les campagnes d’extrême droite et les changements d’attitude en Autriche, en Slovaquie ou en Italie. C’est un choix particulier que de faire dire à ce pacte des choses qu’il ne dit pas. Je veux être extrêmement clair là-dessus: ce pacte permet à la Belgique de poursuivre exactement la même politique migratoire que celle qui a été menée par Maggie De Block et Theo Francken."

Un choix à poser

Il dit: "Maintenant, le choix à poser est assez simple. Veut-on avancer et décider dossier par dossier avec le Parlement – comme on l’a fait pour le pacte de l’ONU – et le gouvernement main dans la main? Sur le budget, sur le climat, sur le pouvoir d’achat. Nous proposons d’avancer comme cela et je le dis tout de suite: c’est de cette manière que travaillent quasiment la moitié des pays européens qui ont des gouvernements minoritaires. L’autre voie, c’est d’aller vers des élections anticipées et mettre le pays dans l’instabilité avec un gouvernement en affaires courantes qui n’a pas la pleine capacité de décision. C’est ça le choix qui doit être posé."

Derrière la porte de son bureau, les derniers préparatifs sont en cours pour accueillir les leaders libéraux européens. Le bruit des verres qui s’entrechoquent ne fait pas dévier.

Il dit (en faisant allusion à la séance de mercredi à la Chambre): "Ce que tout le monde constate, c’est la compatibilité du PS et de la N-VA qui se sont très vite retrouvés. Le PS a deux fers au feu. On a la version Che Guevara de Charleroi, M. Magnette, qui dit: ‘jamais avec la N-VA, moi c’est plutôt la gauche extrême’ et on a le président de parti Elio Di Rupo qui dit: ‘pourquoi pas avec la N-VA’. Et a priori ce sera quand même Elio Di Rupo qui sera à la table de discussion."

Il prolonge: "En fait, c’est le retour de ce que j’ai connu en 2010 quand Di Rupo a négocié pendant un an avec Bart De Wever. Ce n’est qu’en février 2011, quand j’ai été nommé informateur, que j’ai ramené les libéraux dans le jeu. Mais ne vous faites aucune illusion: ces deux partis négocient et travaillent ensemble. Cette semaine, on a eu le sentiment de revenir aux vieilles amours PS/N-VA quand je vois qu’ils s’entendent pour nous mettre des bâtons dans les roues. La N-VA est dans une opposition commune avec le Parti socialiste".

"On est face à des gens qui veulent un symbole"

L’ornière politique est profonde et Reynders ne voit aujourd’hui qu’une manière d’en sortir par le haut. "Est-ce que les verts sont disposés à discuter avec nous de politique climatique? Est-ce que les socialistes veulent discuter du pouvoir d’achat? Est-ce que la N-VA va soutenir le budget qu’elle a contribué à dessiner?"

"On est face à des gens qui veulent un symbole. Un gouvernement qui a le soutien de 52 députés, on veut lui faire vérifier s’il a le soutien de 76 députés. C’est absurde."

On dit: mais la Belgique tourne pas mal en affaires courantes, on a l’expérience des 541 jours, pas de quoi s’inquiéter outre mesure. Reynders nuance: "On a avancé au fil du temps quand le roi Albert a tapé du poing sur la table parce qu’on exposait le pays à de gros risques sur les marchés et on a fait un budget. Mais il ne faut pas se tromper: un gouvernement en affaires courantes a des capacités très limitées".

Et il soupire: "On est face à des gens qui veulent un symbole. Un gouvernement qui a le soutien de 52 députés, on veut lui faire vérifier s’il a le soutien de 76 députés. C’est absurde. On sent que certains veulent débrancher la prise et voter la méfiance, ils ne veulent surtout pas être tenus pour responsables d’éventuelles élections anticipées."

Un budget à voter, un tax shift à mettre en œuvre en janvier. "La loi fiscale est votée mais on sait bien que si le budget n’est pas voté, on va être dans une situation difficile pour financer certaines mesures. Et on a le Brexit à gérer. L’hypothèse d’élections nous mettrait sans gouvernement en pleine capacité et sans Parlement pendant au moins deux mois".

L’ancien Premier ministre Di Rupo juge que l’image de la Belgique à l’étranger est écornée, lui dit-on. Et ça ne lui plaît pas. "L’opposition essaye d’abîmer l’image du pays, c’est ça que je constate. Alors que la Belgique a été élue haut la main en juin dernier au conseil de sécurité de l’ONU et que le Premier ministre a été applaudi à Marrakech la semaine dernière. Même chose au Conseil de l’Europe, où je me suis rendu cette semaine. L’image de la Belgique à l’international est excellente. Je veux bien tout entendre mais il faut regarder ce qui se passe à Paris et à Londres, en Slovénie ou en Suède. On est dans un monde troublé et difficile: raison de plus pour prendre ses responsabilités et regardons sujet par sujet comment avancer avec le Parlement. Commençons à avancer sur des mesures climat et pouvoir d’achat. Ou bien on part à l’aventure vers des élections et on verra bien dans six mois, dans un an ou dans 542 jours où en est le pays. En attendant, la Terre aura continué de mal tourner et le pouvoir d’achat des gens se sera dégradé. Et on a ce mauvais théâtre du PS et de la N-VA pour nous faire trébucher. Je n’exclus pas qu’un de ces prochains week-ends, on revoie Bart De Wever et Elio Di Rupo négocier ensemble dans un manoir".

Avancer sujet par sujet

Il développe: "Le PS nous a dit: vous êtes collés à la N-VA. Or que voit-on? Que ses amis du sp.a sont en train de négocier une coalition avec De Wever à Anvers. Ecolo? Mais ils ne cessent de nous dire qu’ils sont main dans la main avec Groen, les mêmes Groen qui sont dans des coalitions avec la N-VA dans au moins dix communes en Flandre. Je voudrais qu’on cesse ce théâtre où parfois on diabolise la N-VA et parfois on travaille avec elle. Moi, j’ai toujours été très clair: je ne discute pas avec les extrêmes que ce soit le PTB ou le Vlaams Belang. Arrêtons ce théâtre: si M. Nollet et Mme Khattabi ne veulent aucun contact avec la N-VA, que font-ils avec Groen? Je pense donc qu’aujourd’hui on doit avancer en dépassant tout cela, sujet par sujet, et voir si on est assez mature politiquement."

Reynders, nouveau ministre de la défense: "Il faut féminiser l’armée belge" "Il y a eu beaucoup d’économies dans ce département, sous André Flahaut et sous Pieter De Crem, explique Didier Reynders. Cela correspondait à la période où beaucoup pensaient que les investissements en Défense n’étaient plus très importants et que la fin du bloc soviétique nous mettait à l’abri. On se rend compte aujourd’hui qu’on a un conflit ouvert à l’Est, à la frontière ukrainienne, qu’on a des conflits au Sud, en Irak, en Syrie, avec une Libye instable, et que l’Europe a un vrai besoin d’assurer sa défense, d’autant que l’on voit comment la Russie prend pied partout, militairement ou politiquement. Je pense que, ces dernières années, nous sommes allés dans la bonne direction: on a professionnalisé l’armée et on l’a mieux équipée. D’où les achats de F-35 et de matériel militaire." Il poursuit: "Et là, on a besoin d’un vrai gouvernement pour négocier au mieux les retombées économiques pour les entreprises belges. C’est un volet très important. L’autre volet important, c’est le recrutement: on doit attirer des jeunes vers l’armée, et singulièrement des femmes. Je souhaite moderniser et féminiser l’armée, si j’en ai l’occasion. Il faut des femmes dans la direction à la Défense." Tertio, dit-il, "c’est la poursuite de la construction d’un pilier européen à l’intérieur de l’Otan. On doit réinvestir dans la Défense, on est à 1% de PIB d’investissement dans la Défense et Elio Di Rupo avait signé un objectif de 2%. On sait qu’on ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais on doit tendre dans cette direction". "J’ajoute ceci: je suis frappé de voir les différents partis s’en prendre violemment à Donald Trump. Ces gens savent-ils que notre sécurité repose en grande partie sur l’armée américaine? Dans l’Otan, les Etats-Unis déploient largement plus de moyens que les autres. On doit montrer qu’on peut aussi répondre présent quand on nous demande de l’être. On ne peut pas se cacher et l’armée belge doit être souple. Elle doit pouvoir être déployée à l’étranger, mais aussi chez nous, quand les circonstances de sécurité intérieure l’exigent."

Il revient sur l’image de la Belgique à l’étranger. Et il dit: "Durant la dernière Coupe du monde, je suis allé sur place voir tous les matches des Diables Rouges. J’ai eu beau chercher mais je n’ai pas croisé d’autres politiques belges. Or la diplomatie sportive, culturelle et économique, c’est capital pour notre image. C’est certain que si, à l’étranger, on ne voyait la Belgique qu’à travers le théâtre qui se joue au Parlement, ce ne serait pas terrible. Mais heureusement, ce n’est pas le cas. Quand je prends un taxi à New York et que le chauffeur vient du Bangladesh, il ne connaît la Belgique qu’au travers d’un seul prisme: les Diables Rouges. Je trouve dommage que certains grincheux essayent d’écorner par leur action notre image à l’étranger".

À ce stade, on met les fameux "spreads" sur la table. L’instabilité politique qu’on voit venir comme un éléphant dans un corridor risque-t-elle de menacer le portefeuille des Belges – pour schématiser.

"J’ai une inquiétude sur deux dossiers", dit Reynders.

"Je sais que si le budget n’est pas voté et que si on met le gouvernement en incapacité de négocier un accord interprofessionnel en janvier, ça risque de se compliquer et la santé financière du pays pourrait se dégrader. On va alors aller vers une longue période d’instabilité. Souvenez-vous comment, sous Yves Leterme, les taux d’intérêt avaient commencé à déraper et qu’on avait dû faire un budget en affaires courantes pour éviter l’accident. On avait fait ce budget pendant qu’Elio Di Rupo et Bart De Wever négociaient ensemble et mangeaient des gaufres toute la journée. Nous, pendant, quatre ans, on a mis le communautaire au frigo, le pays est en bonne santé financière et on a une création d’emplois qui est remarquable. Aujourd’hui, tous les groupes politiques, majorité et opposition, ont des cartes en main pour que la stabilité perdure. Est-ce que les écologistes sont si préoccupés par le climat qu’ils préfèrent en discuter maintenant avec le gouvernement et faire avancer les choses ou ils préfèrent les élections anticipées et risquer de ne pas avoir de mesures prises durant des mois? Je pense qu’il y a quelques sujets – pouvoir d’achat, budget, climat, défense, etc., qui méritent qu’on privilégie la stabilité et la discussion. Il est évident que si on aborde le climat, on va vraiment discuter des propositions des écologistes en la matière. Pareil sur la baisse de la TVA sur l’électricité: PS et DéFI la demandent, Ecolo dit non. Moi je dis: est-ce que tout le monde a besoin de cette baisse de TVA? Les grands patrons, les politiques? Ne vaut-il pas mieux cibler ces baisses pour les petites pensions et les bas salaires? Quand M. Maingain demande une baisse de la TVA, je me demande s’il en a besoin, il va avoir une indemnité de sortie. Il quitte la Chambre et il est bourgmestre."