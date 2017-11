Didier Reynders: "Je prendrai mes responsabilités à Bruxelles"

Si le MR sort première formation politique bruxelloise lors des prochaines élections, Didier Reynders se verrait bien endosser la fonction de ministre-président.

Dans un long entretien à "L’Echo" à paraître ce samedi, le chef de file des libéraux bruxellois Didier Reynders indique que si son parti le MR sort première formation politique bruxelloise lors des prochaines élections, il se verrait endosser la fonction de ministre-président.

"Je suis candidat à faire évoluer les choses. C’est très clair", dit-il alors que Bruxelles sort d’une semaine très mouvementée sur le plan de la sécurité. "Je vais mener le combat pour renverser les choix politiques dans cette région et faire en sorte que les libéraux soient le plus grand parti politique de Bruxelles en 2019. Si nous y parvenons, alors je prendrai mes responsabilités. Je suis convaincu que sur un thème comme la sécurité, par exemple, le ministre-président peut et doit jouer un plus grand rôle."

Et il embraye: "Ce que je veux faire, c’est faire bouger le centre de gravité bruxellois, comme nous l’avions déjà fait en 2007 sur l’espace francophone. Nous allons le faire à Bruxelles. Montrer qu’un autre modèle est possible. Il y a énormément de potentiel et de défis à relever et une vraie alternance est nécessaire dans cette région".

Du coup, on imagine que vous serez tête de liste à la Région bruxelloise en 2019 ?

"Non, moi je mènerai ce combat-là depuis la tête de liste à la Chambre parce que c’est là que, pour l’instant, la force de frappe est la plus grande. On peut par exemple atteindre les six communes à facilités et la périphérie bruxelloise et nous avons besoin de toutes les forces pour changer le cours des choses."

Et il ajoute ceci sur les socialistes: " Attention, je n’exclus personne de ce nouveau départ que nous voulons prendre. Tous les socialistes ne sont pas à mettre dans le même sac. Je discute beaucoup, par exemple, avec Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles. Mais on doit pouvoir montrer que tout ne tourne pas toujours autour de la vision socialiste et de ses partis satellites à Bruxelles."

