Didier Reynders: "Si on ne signe pas le Ceta, le Canada ne comprendra pas"

Depuis dimanche en visite d’Etat avec le roi Philippe au Canada, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) multiplie les contacts politiques et économiques. Le Ceta est sur toutes les lèvres. Tout comme le protectionnisme de Donald Trump.

Quel accueil les Canadiens vous ont-ils fait, avec ce spectre de l’affront wallon sur le Ceta?

J’ai toujours gardé de bons contacts avec eux. Pour cette visite, j’avais surtout demandé à voir le ministre en charge du Commerce, Jean-Philippe Champagne. Il s’est dit tout à fait décidé à travailler avec nous.

Il ne reste donc pas de traces?

C’est vrai qu’il y a toujours l’inquiétude de savoir si on va avancer dans la procédure. Ce qui est paradoxal, c’est que tout le monde explique sans arrêt que le Ceta est un traité modèle, qu’il a été le plus loin en matière de respect des droits sociaux, de la protection de l’environnement, et même sur le traitement des conflits en matière d’investissements. Et malgré ça, on voit encore un certain nombre d’hésitations.

Qui hésite encore?

On a confirmé qu’on va avancer sur la ratification, c’est le cas au Fédéral, la Flandre fait la même chose, je pense que la Région wallonne va avancer dans ce sens aussi. Et j’espère que la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie- Bruxelles (FWB) vont le comprendre… Qu’on ne va pas revivre la situation dans laquelle seule une Région ou une Communauté en Belgique serait en retrait.

Quel message donnez-vous alors aux Canadiens ?

On veut travailler ensemble et le faire dans le cadre de ce qui a été convenu, en promouvant les mêmes valeurs dans le commerce international. Si cela ne se traduit pas par une ratification et la volonté de mettre le traité en œuvre, il y aura une vraie inquiétude. Les Canadiens ne comprendraient plus. Et ils pourraient se demander "pourquoi sont-ils venus?" Nous avons ici avec nous tous les ministres-présidents des Régions et Communautés. Si le message donné est sincère, alors il n’y a pas de raison de ne pas ratifier.

Quel est le risque à ne pas aller au bout?

Si on ne fait rien, on peut voir une autre politique émerger chez le partenaire avec lequel on discutait, et voir les portes se fermer. Dans les discussions avec les Etats-Unis sur le TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, on était très loin d’avoir un accord mis sur la table. C’est gelé pendant un temps, et on voit ce qui se passe maintenant, les Etats-Unis imposent leurs tarifs.

En outre, si on ne se met pas d’accord entre UE et Canada, qui le fera? Les Chinois? Et croit- on vraiment que les règles sociales et environnementales seront plus élevées si on négocie avec la Chine plutôt que se mettre d’accord avec les Canadiens?

L’absence du Premier ministre Justin Trudeau, qui n’a pas reçu le Roi lors de cette visite, peut-elle être une conséquence de cette crise autour du Ceta?

Il faut lui poser la question. Ce que j’ai surtout demandé, c’est de voir le ministre du Commerce. C’est là qu’on a eu des discussions directes.

Mais des chefs d’entreprise sont déçus…

Ce ne sont pas eux qui rencontrent les officiels. Ce sont les officiels qui se rencontrent entre eux, et les chefs d’entreprise rencontrent leurs homologues. Le choix des Canadiens a été de dire que le calendrier ne permettait pas la visite.

Justin Trudeau était d’abord en vacances, puis est revenu dare-dare pour rencontrer les sidérurgistes. Il aurait pu voir le Roi…

J’aurais préféré qu’une rencontre ait lieu avec Justin Trudeau, mais je peux comprendre qu’il ait choisi d’être auprès des travailleurs des secteurs menacés par les décisions américaines, en matière de prix de l’acier. Quand on sait qu’il va y avoir des élections au mois de juin en Ontario, il n’est pas anormal qu’un Premier ministre fasse cela. Si ça avait été le cas chez nous, je pense qu’on ne comprendrait pas que les politiques ne soient pas là ou se trouve l’enjeu majeur pour le pays au moment même. On a été très bien reçus. Et les contacts avec Trudeau on les a. Je rappelle aussi que le chef de l’Etat du Canada, c’est la reine d’Angleterre, et son représentant, c’est la gouverneure générale. L’équivalent de Justin Trudeau, c’est Charles Michel, pas le roi Philippe.

Vous évoquez les problèmes causés au Canada par les décisions de l’administration Trump. C’est aussi inquiétant pour la Belgique et ses entreprises?

On ne peut pas se dire "tant pis ce n’est pas grave". On pourrait trouver un accord sur de nouveaux tarifs sur les produits importés des Etats-Unis. Il faut en tout cas leur faire sentir quel est le risque, de manière progressive. Mais d’abord en privilégiant le dialogue. Puis, on verra s’il faut passer à autre chose. C’est aussi la démonstration qu’il faut continuer à promouvoir la conclusion d’accords commerciaux avec d’autres partenaires.

Il faut éviter l’escalade?

Si on a des escalades dans le domaine du commerce, d’autres dans le domaine diplomatique, ça va être compliqué. Aujourd’hui, on parle des problèmes causés par les USA, mais le premier problème a été le Brexit, qui a cassé le marché intérieur.

Les Canadiens sont inquiets des conséquences du Brexit en Europe?

Ils sont surpris de cette évolution dans le monde anglo-saxon. Les Anglo-Saxons sont les plus grands défenseurs de la globalisation, du libre-échange, et pourtant c’est chez eux que l’on pose des gestes compliqués pour faire évoluer ce libre-échange. Les entreprises canadiennes se posent la question de savoir s’il faut maintenir leurs centres de décision à Londres, s’il ne faut pas les rapatrier sur le continent, au cœur du marché intérieur…

Européens et Canadiens, même combat?