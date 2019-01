Didier Reynders candidat pour prendre la tête du Conseil de l'Europe

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense confirme ainsi ses ambitions internationales. Si Didier Reynders (MR) est élu, il quittera la scène nationale le premier octobre prochain.

A l'heure actuelle, deux candidats sont en lice et le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 10 janvier. La procédure de recrutement débutera en mars et la décision finale devrait tomber en juin, soit un mois après les élections fédérales où le ministre Reynders sera également sur les listes.