Doel 2 peut redémarrer

Le gendarme du nucléaire a donné son feu vert au redémarrage. Avec Doel 2, six réacteurs nucléaires sur sept seront en service.

Ce sont bientôt six des sept réacteurs nucléaires belges qui devraient être en fonctionnement . Ce vendredi, l'AFCN, le gendarme du nucléaire belge, a en effet donné son feu vert au redémarrage de Doel 2 . Ce réacteur était à l'arrêt suite à la détection d'une fuite dans un tuyau du circuit de refroidissement de secours de son jumeau, Doel 1. Suite à cette fuite, Electrabel avait remplacé la partie du même tuyau à Doel 2. Un tuyau qui avait également subi une dégradation, mais moins importante.

L'AFCN refusait de donner son autorisation au redémarrage des deux réacteurs avant que la cause du problème soit clairement identifiée. "Des analyses du tuyau, effectuées par des laboratoires externes, ont démontré que la fuite du tuyau était due à une fatigue des matériaux. L'AFCN et sa filiale technique bel V ont approuvé la conclusion de ces analyses. Cela signifie que toutes les questions et remarques de l'AFCN concernant Doel 2 ont été clarifiées", indique le gendarme du nucléaire.