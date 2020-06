Doute sur la légalité des contrôles de température à Brussels Airport

Un scan hors-la-loi?

Si le contexte rend compréhensible cette mesure, l’autorité de protection des données (APD) s’interroge sur la légalité du geste. Elle pointe en particulier la technologie numérique employée par Brussels Airport: "La prise de température d’une personne au moyen de technologies numériques avancées est un traitement au sens du RGPD (Règlement général sur la protection des données). Et dès que les personnes faisant l’objet de la mesure sont identifiables (via une lecture de leur carte d’embarquement ou d’identité, une prise de vue par une caméra les rendant reconnaissables...) ou même dès qu’elles font l’objet d’un filtrage à l’entrée, ce traitement est considéré comme portant sur une donnée à caractère personnel, relative à la santé qui plus est. Or, le RGPD interdit en principe le traitement des données de santé, sauf dans un nombre très restreint d’exceptions."