Du numérique à tous les étages

Le gouvernement De Croo affiche une ambition numérique inédite. Une excellente nouvelle, mais attention aux effets pervers.

Si l’on en croit le programme: c’est clair, la Belgique va faire un bond en avant numérique. Il faut dire que son frais émoulu capitaine de navire a baigné dans le bouillon. En tant qu’ancien vice-Premier en charge des télécoms et de la valorisation du numérique sous le précédent gouvernement Michel, Alexander De Croo a serré toutes les mains, coupé tous les cordons du secteur. Résultat: le mot "numérique" apparaît à 43 reprises dans le programme de son gouvernement et ce, à tous les étages: un nouveau plan Kafka pour la simplification administrative (le mantra du vice-Premier Van Quickenborne), des formulaires électroniques uniques pour la Banque carrefour des entreprises, une numérisation de la Justice (enfin !), l’eHealth encore amélioré, etc. Cette respiration digitale fait du bien. Elle aura en outre un effet multiplicateur: le privé est invité à participer activement à cette effervescence.

Bref, du win-win comme on les aime.

Mais attention! Toute numérisation doit avoir ses garde-fous. La crise sanitaire a déjà sérieusement éprouvé notre vie privée. Après le formulaire de localisation des voyageurs, l’application Coronalert lancée cette semaine apporte à son tour son lot de méfiance. Et on apprend aujourd’hui que le point de contact auprès de la Banque nationale de Belgique devra également renseigner le solde de nos comptes bancaires. Les luttes contre le virus, contre la fraude fiscale, contre la bureaucratie administrative sont de nobles causes. Et le numérique peut leur apporter une aide considérable. Mais sans pour autant se faire sur le dos de nos vies privées.

L’Autorité de la protection des données est déjà en manque de moyens. Quelle sera sa force de frappe face à l’avalanche de ces nouveaux projets potentiellement liberticides?

Certes, le RGPD existe. Certes la prose gouvernementale nous garantit que les citoyens auront accès à toutes les données que l’État détient sur eux, que le data mining du gouvernement, fortement recommandé, ne sera pas individuel (sauf dans le cadre de la fraude fiscale), que "la vie privée et les droits du contribuable doivent être respectés". Mais tout cela demande surveillance. Or, comme elle l’a rappelé cette semaine, l’Autorité de la protection des données est déjà en manque de moyens pour faire face à l’augmentation de travail dans le cadre de la RGPD. Quelle sera sa force de frappe face à l’avalanche de ces nouveaux projets potentiellement liberticides?