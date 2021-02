Ducarme prêt à baisser la TVA pour l'Horeca et les métiers de contact

Le député Denis Ducarme met la dernière main à deux propositions de loi pour baisser la TVA à 6% pour l’Horeca et les métiers de contact.

"Si le gouvernement ne bouge pas, je déposerai mes deux propositions de loi d’ici 10 jours au Parlement", attaque d’emblée Denis Ducarme. La pression sur le gouvernement fédéral est claire.

"Quand on regarde le plan de relance et la communication qui en est faite, notamment par Thomas Dermine (PS, NDLR) et Vincent Van Peteghem (CD&V, NDLR), on a le sentiment que les liens entre la crise Covid et ceux qui sont impactés au premier chef ne sont pas faits. Il y a une déconnexion par rapport à la réalité du terrain. L’économie de proximité, l’Horeca, les indépendants, les commerces souffrent énormément. C’est là que la crise économique et humaine est la plus profonde. Les chiffres montrent que ce sont les petites structures, qui ont entre 1 et 10 employés, qui ont le plus de besoins de trésorerie. C’est une réalité objective. Les intégrer au plan de relance est juste essentiel" plaide le député.

"Intégrer l'économie de proximité, l'Horeca, les indépendants au plan de relance est juste essentiel." Denis Ducarme Député fédéral MR

Quand on objecte que le ministre des Finances Van Peteghem fait une distinction entre mesures de crise, mesures de réveil pour les secteurs qui vont pouvoir redémarrer et plan de relance, Denis Ducarme reste sur ses positions. "Le plan de relance, ça ne doit pas consister seulement à prendre l’argent européen pour de beaux projets qu’on avait en tête comme le palais de Justice ou les bases militaires… On n’a pas, à ce stade, d’engagements très sérieux vis-à-vis de l’Horeca ou des métiers de contact, qui sont pourtant de gros pourvoyeurs d’emplois. Si ceux-là ne sont pas soutenus par le plan de relance, l’initiative viendra du parlement."

6% y compris sur l'alcool

Pour l’Horeca, il prévoit une baisse de la TVA à 6%, y compris sur les boissons alcoolisées. Des boissons alcoolisées qui n’avaient pas bénéficié de la baisse temporaire à 6% accordée au secteur par le gouvernement Wilmès après le premier confinement, une baisse venue à échéance, sans réel impact actuellement pour le secteur puisque les plats à emporter, eux, sont soumis à un taux de TVA de 6%. "Je suis convaincu qu’on peut passer un 'gentlemen's agreement' avec le secteur pour que cette baisse sur les alcools leur permette d’engranger davantage de trésorerie, pas d’inciter les consommateurs à consommer davantage" argumente Denis Ducarme. L’autre texte que finalise le député prévoit, lui, de baisser la TVA à 6% au lieu de 21% pour les métiers de contact comme les coiffeurs, les esthéticiennes ou les tatoueurs.

"Cela commence à me fatiguer que systématiquement, quand je prends une initiative parlementaire, on me rétorque 'oui, mais vous faites partie de la majorité'." Denis Ducarme

Le coût de ces mesures? "Selon les estimations des fédérations, on parle de 600 millions d'euros de recettes en moins en année pleine pour la baisse de la TVA dans l'Horeca (hors alcools), et de quelque 130 millions d'euros pour les coiffeurs. Mais ne rien faire coûterait plus cher: une note interne au gouvernement parlait de pertes de recettes de 1,4 millard pour l'Etat si on ne soutenait pas l'Horeca."