Ecolo-Groen ne se retrouve pas dans le projet N-VA/PS

Bart De Wever et Jean-Marc Nollet s'étaient opposés lors d'un duel organisé par L'Echo et De Tijd en avril 2019, avant les élections. L'un et l'autre avaient clairement exprimé leur incompatibilité.

Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) ont présenté leurs pistes fédérales aux écologistes. Cela ressemble à "une formule sans les Verts"...

Ils se sont vus et, en soi, c'est déjà presque un événement. Bart De Wever et Paul Magnette, chargés de mission par le Roi, ont rencontré ce mardi les leaders du tandem Ecolo-Groen. Les présidents de la N-VA et du PS tentent de former une majorité, au départ d'un quintet présumé partant (N-VA, PS, sp.a, CD&V et cdH) mais trop court (69 sièges sur les 150 que compte la Chambre).

Ce mardi, laissant mijoter les libéraux (MR et Open Vld, soit 26 sièges) dont l'approche commune (on y va en semble ou on n'y va pas) n'est pas au goût de tout le monde, les deux préformateurs ont tenté une rencontre avec les écologistes francophones et flamands (21 sièges).

Que Paul Magnette parle majorité fédérale avec les écologistes n'a rien de surprenant. En revanche, qu'un Bart De Wever et un Jean-Marc Nollet s'asseyent à la même table pour vérifier leur compatibilité gouvernementale ne va pas de soi. Ils ont assez dit l'un et l'autre qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun. Avant les élections de mai 2019, lors d'un duel entre eux organisé par L'Echo et De Tijd, Bart De Wever avant notamment lâché ceci: "Je ne suis pas demandeur de passer à nouveau un an dans un château pour arriver à la conclusion que l'un vient de Mars et l'autre de Vénus. Nollet Premier ministre et Di Rupo dans le gouvernement, pas dans les 1.000 prochaines années."

Le duel entre Bart De Wever et Jean-Marc Nollet, avril 2019.

La rencontre a-t-elle été plus constructive ce mardi? Après une réunion de près de quatre heures, les instances d'Ecolo et de Groen ont retrouvé leurs instances pour leur faire rapport.

"Les échanges en profondeur avec les missionnaires ont permis d’identifier certaines propositions intéressantes, notamment en matière sociale, telles que l’augmentation des pensions ou une série de mesures à court-terme pour mieux gérer la crise sanitaire", ont indiqué les co-présidents d'Ecolo, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, dans un communiqué similaire à celui diffusé en parallèle par Groen.

Ok, des pistes intéressantes.... mais? "Ces échanges ont également mis en lumière des lacunes importantes et positions trop éloignées sur le plan des valeurs et des propositions", enchaînent-ils. Lesquelles?

«Les options politiques présentées constituent une base pour une formule sans les Verts, et non avec eux.» Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet Co-présidents d'Ecolo

Un, "certains éléments ne sont pas à la hauteur des enjeux et des attentes d’une partie croissante de la population. Les propositions en matière de climat, d’énergie et de mobilité sont insuffisantes alors qu’elles devraient être la colonne vertébrale de l’action du gouvernement."

Deux, il y a du flou dans le discours des missionnaires royaux. "C’est le cas notamment des questions liées à une fiscalité plus juste et au renouveau politique."

"Cela ne rendra pas notre Etat fédéral plus efficace"

Enfin trois, c'était à prévoir vu la ligne très belge d'Ecolo-Groen, il y a un gros hic sur le plan institutionnel: ce qui a été proposé "ne rendra pas notre État fédéral plus efficace, plus lisible et plus démocratique, ce qui est pourtant nécessaire".

Bref, Ecolo-Groen ne se retrouve pas dans la formule envisagée à ce stade par Paul Magnette et Bart De Wever. «Les options politiques présentées constituent une base pour une formule sans les Verts, et non avec eux», concluent Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet. "Il n’est pas clair que les missionnaires envisagent de reformater ainsi leur projet."