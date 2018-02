Ecolo et Groen désormais sous le même toit

Ecolo et Groen ont pris possession ce lundi de leurs nouveaux locaux communs, qu'ils occuperont ensemble d'ici un an, afin de continuer à partager leurs idées.

De frontière linguistique, il n'y aura de trace: écologistes francophones et flamands ont pris possession des locaux qu'ils occuperont ensemble, après rénovation d'ici un an, dans un immeuble situé rue Van Orley, à deux pas de la Petite Ceinture et de la Place des Barricades.