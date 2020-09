Ecolo propose un gel partiel des faillites

En attendant de réformer la PRJ, le député Gilles Vanden Burre demande à geler les actions en justice de l'État jusqu'à la fin de l'année. Le ministre Ducarme dit y réflechir.

C'est une des angoisses de la rentrée. Combien de faillites suite aux mesures de confinement prises par les autorités pour faire face à l'épidémie de Covid-19? Et pour quelles conséquences socio-économiques? Et surtout que faire pour maintenir en vie des entreprises qui, malgré leurs difficultés du moment, sont toujours de potentiels acteurs de la relance? Au plus fort de la crise, le gouvernement avait décidé de geler les faillites, un gel qui a pris fin à la mi-juin. Les vacances judiciaires et le maintien du chômage économique et du droit passerelle ont limité la casse cet été, mais cela risque de ne pas durer bien longtemps.

Pour Ecolo, de nouvelles mesures d'urgence doivent donc être prises. C'est le sens d'une résolution déposée par les verts vendredi à la Chambre. Elle propose un nouveau moratoire sur les faillites. Mais attention, un moratoire partiel, puisqu'il s'agit de ne geler que les procédures initiées par l'État. Le texte veut "protéger temporairement de la faillite les entreprises ayant des dettes fiscales et sociales envers les administrations publiques", précise le texte. La limite est fixée au 31 décembre 2020 et la mesure s'adresse aux entreprises qui étaient saines avant la crise.

"80% des faillites forcées sont déposées par l'Office national de la sécurité sociale et le SPF Finances." Gilles Vanden Burre Député Ecolo

Gilles Vanden Burre, député Ecolo, rappelle que "80% des faillites forcées sont déposées par l'Office national de la sécurité sociale (ONSS) et le SPF Finances". La formule proposée laisse entrevoir deux effets: empêcher que les faillites ne surviennent suite à l'accumulation de dettes produite par le gel décidé par le gouvernement entre avril et juin et éviter de pénaliser les fournisseurs des entreprises concernées. Ces derniers pourront toujours exiger à leur clients d'honorer leurs factures.

Une réforme de la PRJ en cours

La question du gel des faillites a suscité de nombreux débats dans les milieux économiques. Notamment sur les alternatives qui se présentent aux PME. C'est dans ce contexte que le MR a déposé au Parlement une proposition de réforme de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Cette procédure permet de maintenir les activités d'une entreprise sous le contrôle d'un juge et impose de geler pour six mois les dettes accumulées qui menacent sa pérennité.

L'idée du MR est d'en faciliter l'accès afin d'éviter à un plus grand nombre d'entreprises d'êtres mises en faillite. "Trop peu d’entreprises, et singulièrement de PME, recourent aujourd’hui à ce mécanisme. Le simplifier permettra de soutenir davantage d’entreprises en difficulté", expliquait à L'Echo Denis Ducarme (MR), ministre en charge des PME.

Mais pour Gilles Vanden Burre, le temps presse. "Cette réforme est effectivement souhaitable et nous en soutenons le principe", explique le député. "Mais c'est un sujet complexe qui demande de nombreuses expertises, une trentaine ont été demandées." L'adoption du texte risque de prendre de longs mois et d'intervenir après le train de faillites attendu d'ici la fin de l'année, estime le député dont le projet est soutenu, à ses dires, par l'UCM et l'Unizo.

"L'État doit pouvoir retenir son bras le temps de la relance et ne pas être le premier à tirer sur les entreprises en difficulté." Denis Ducarme Ministre des Classes moyennes et des PME

La proposition Ecolo/Groen n'est pas rejetée net par le gouvernement. "L'État, qu'il s'agisse de l'ONSS ou du fisc, doit tenir compte de cette période difficile pour les indépendants et ne pas être le premier à citer le failli potentiel devant le tribunal de l'entreprise", estime le ministre Ducarme. "C'est une réflexion à avoir dans le cadre de la relance. De mon point de vue, l'État doit pouvoir retenir son bras le temps de la relance et ne pas être le premier à tirer sur les entreprises en difficulté."