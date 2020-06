Ecolo se voit partenaire à part entière d'une coalition

Les présidents du PS et du sp.a ont remis lundi à la Première ministre Sophie Wilmès un rapport en vue de mettre sur pied un plan de relance et une coalition fédérale. Ils y préconisent la formule minoritaire de la tripartite classique (socialiste, libérale, démocrate-chrétienne), seule option qui leur semble tenir la route vu les impossibilités de réunir certains partis. Le gouvernement ainsi formé devrait chercher des soutiens extérieurs, par exemple celui des écologistes. La tripartite classique reposerait sur 71 des 150 sièges de la Chambre et serait composée de 6 partis.