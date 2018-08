Ecolo veut activer le débat parlementaire sur la "mémoire coloniale"

Après des incidents racistes qui ont émaillé le, festival de musique Pukkelpop, les Verts veulent activer le débat parlementaire sur la "mémoire coloniale".

Les écologistes veulent activer à la rentrée le travail sur leur proposition relative au passé colonial de la Belgique. Les incidents survenus au festival Pukkelpop ont en effet rappelé l'importance d'un travail de mémoire sur cette période de l'histoire.

Lors de ce festival de musique, qui s'est tenu du 15 au 18 août à Hasselt, une jeune femme bruxelloise et sa soeur, toutes les deux de couleur noire, ont dénoncé avoir été victimes de violence physique et verbale, et cela sans réaction des témoins. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes chanter des paroles racistes en néerlandais: "Handjes kappen, de Congo is van ons" ("Couper les mains, le Congo est à nous").

La proposition co-signée par le PS, le PTB et le sp.a vise à combler une lacune: en Belgique, on ne sait pas comment parler de ce passé. Il s'agit donc d'initier un travail de recherche semblable à celui réalisé par le Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGES) à l'initiative du Sénat à propos de la collaboration pendant la seconde guerre mondiale.

La proposition co-signée par le PS, le PTB et le sp.a vise à combler une lacune: en Belgique, on ne sait pas comment parler de ce passé.

Une équipe de recherche internationale et pluridisciplinaire se pencherait sur le rôle structurel de l'Etat belge dans le régime colonial. Elle formulerait des conclusions et recommandations à l'adresse des autorités leur permettant, notamment, de "tenir un discours cohérent qui n'élude pas l'implication de la Belgique". Ces conclusions et recommandations pourraient à leur tour être reprises dans une résolution adoptée par la Chambre.

"Ce sera notre priorité pour les derniers mois de la législature. Ce qui s'est passé au Pukkelpop démontre toute l'importance et l'urgence de ce travail de mémoire, et ce d'autant plus que les coupables de ce chant raciste et leurs victimes sont de la jeune génération. Quand un de ces jeunes dit: je ne me rendais pas compte de que je chantais, il démontre toute l'incompréhension du phénomène colonial en Belgique. Et pour qu'il soit enseigné dans les écoles, il faudra que l'Etat lui-même entame un travail de mémoire", a expliqué l'un des auteurs, le député Benoît Hellings.

Pas d'essoufflement de la polémique

Le Collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations, qui s'est récemment manifesté dans le débat sur les noms de lieux en Belgique, s'est dit "horrifié" par l'incident. "L'incident au Pukkelpop où des mineurs font l'apologie des mains coupées de Congolaises et Congolais sous le régime raciste et meurtrier du roi Leopold II au 19e siècle n'est ni isolé, ni un hasard. Il est le fruit de facteurs concordants qui prouvent que la propagande coloniale continue d'avoir aujourd'hui des effets dévastateurs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"L'incident au Pukkelpop où des mineurs font l'apologie des mains coupées de Congolaises et Congolais sous le régime raciste et meurtrier du roi Leopold II au 19e siècle n'est ni isolé, ni un hasard." Collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations

Il appelle le parlement à se saisir de la résolution et les ministres francophones et flamands de l'Enseignement à "revoir leur copie" sur l'enseignement de la période coloniale.La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Zuhal Demir, a reçu mardi les coupables de ce chant raciste et a l'intention de les emmener en visite au nouveau Musée de l'Afrique afin qu'ils se rendent compte des atrocités commises pendant la période coloniale.