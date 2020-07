Ecolo veut supprimer le Sénat

Ecolo propose que les infrastructures du Sénat accueillent une assemblée permanente composée exclusivement de citoyens tirés au sort. Leur nombre, les conditions et modalités de désignation ainsi que leur mode de fonctionnement devront être fixés dans le cadre d'une révision de la Constitution et de l'adoption du règlement de la future Assemblée, auxquels les citoyens seraient amenés à participer via une consultation publique. "Ainsi, on pourrait imaginer que l'Assemblée soit composée de 75 à 150 citoyens belges ou résidents permanents sur notre territoire, de plus de 16 ans et représentatifs de la population belge dans toutes ses composantes sociologiques. Leur mandat serait limité dans le temps, par exemple à un an (non-renouvelable), et ils percevraient une indemnité leur permettant de se consacrer plus librement à cette tâche. Ils seraient accompagnés par des experts", précise le parti écologiste dans un communiqué.