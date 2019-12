Electrabel doit verser 2,1 milliards de provisions nucléaires supplémentaires

La facture est salée pour Electrabel. Le propriétaire des centrales nucléaires de Tihange et Doel va devoir verser 2,1 milliards d'euros supplémentaires de provisions nucléaires. En cause: un nouveau scénario pour l'enfouissement des déchets les plus radioactifs, l'affinement des hypothèses concernant la mise à l'arrêt des centrales, leur démantèlement et la gestion du combustible usé, sur base notamment de l'expérience de l'Allemagne, et la faiblesse des taux, qui conduit la Commission des provisions nucléaires à revoir à la baisse le taux d'actualisation appliqué à ces provisions: il passe de 3,50% au 31 décembre 2018 à 2,5% pour les provisions liées au démantèlement des centrales, et à 3,25% pour les provisions liées au combustible usé. Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt appliqué aux provisions déjà constituées pour déterminer quelle somme sera disponible au moment où les dépenses devront réellement être effectuées.