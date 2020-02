Electrochoc, opposition ou...nouvelles élections

De ces sorties du chef des Rouges, on déduit que l'émissaire royal n'a guère accompli de progrès sur la voie d'une coalition associant le PS et la N-VA. Cette dernière, par la voix de son président Bart De Wever, a d'ailleurs déclaré prendre "acte du diktat du PS qui veut des élections". Le leader du MR, Georges-Louis Bouchez, a lui affiché son opposition à l'organisation d'un nouveau scrutin, tout comme ses homologues du cdH, du CD&V, de Groen ou du sp.a. Du côté de l'Open Vld, parti pivot pour la constitution d'une majorité, on a par contre préféré s'abstenir de commentaires.