Elio Di Rupo freine les ardeurs financières de Jan Jambon

La Flandre estime avoir droit à 3 des 5 milliards mis à la disposition de la Belgique par l'Europe pour sa relance. La Wallonie refuse de s'enfermer dans une clé de répartition.

C’est un véritable casse-tête que veut repousser la Wallonie le plus longtemps possible. Au centre des futurs calculs d’apothicaires, la répartition de la cagnotte mise à disposition de la Belgique par l'Europe pour la relance post-Covid. Or tôt ou tard, il faudra affronter cette question avec le nouveau secrétaire d’Etat fédéral chargé de la relance, Thomas Dermine (PS), et les autres entités fédérées.

La Flandre en voudrait 3 milliards

Au centre du pot, on parle d’une enveloppe de 5,15 milliards de subsides dans le cadre de Next Generation EU, le plan de relance post-coronavirus imaginé par l’Europe. Les montants sont destinés à financer des projets de relance autour d’une série de thématiques identifiées: le climat et de la durabilité ; la transformation numérique ; la mobilité et travaux publics ; le social et le vivre ensemble ; l’économie, la productivité et l’entrepreneuriat.

"La Flandre par l’intermédiaire de son ministre-président a fait une déclaration politique et je n’ai pas à y répondre. Je n’entre pas dans cette dynamique de répartition entre le Fédéral et les entités fédérées." Elio Di Rupo (PS) Ministre-président de la Région wallonne

Forcément, à l’heure où les différents gouvernements régionaux travaillent sur leur plan de relance respectif, c’est le genre de gâteau européen qui tombe à pic pour soulager des finances publiques en déconfiture avec la crise sanitaire. La situation fait même dire à certains que la clé de répartition qu’il faudra utiliser un jour risque d’aboutir à des petites frictions entre les entités. Se baser sur la chute du PIB, le taux de chômage, l'état de la pauvreté ou la répartition géographique de la population amène forcément des différences dans la modélisation des calculs entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles...

Sans attendre cette étape, la Flandre a d’ailleurs déjà donné le ton en affirmant par l’intermédiaire de son ministre-président Jan Jambon (N-VA) qu’elle estimait avoir droit à 3 milliards sur les 5,15 milliards mis à disposition par l’Union européenne. A ce petit jeu, la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite aussi en avoir un maximum. Comme les autres finalement!

Di Rupo y voit une démarche sans objet

Jusqu’ici très discret sur la question, le ministre-président wallon préfère temporiser les ardeurs flamandes. Elio Di Rupo (PS) estime en effet qu’il n’est pas l’heure de parler clé de répartition financière ou gros sous entre entités. «La démarche de la Flandre est sans objet pour l’instant. La Flandre, par l’intermédiaire de son ministre-président, a fait une déclaration politique et je n’ai pas à y répondre. Je n’entre pas dans cette dynamique de répartition entre le fédéral et les entités fédérées.»

La logique que met en avant la Wallonie est celle que prône la Commission européenne. «La Commission demande un rapport introductif par pays. Ce rapport ne doit pas être une simple juxtaposition des actions des Régions mais des actions coordonnées. On ne parle donc pas d’un montant financier à répartir entre le Fédéral et les entités. Ce schéma classique n’est pas d’actualité et je ne veux pas rentrer dans cette dynamique.»

"Oui, à un moment donné, il y aura un calcul de boutiquaire. Mais il doit se faire après la sélection des projets par la Commission. Avant celà, c'est inutile!" Elio Di Rupo (PS) Ministre-président de la Région wallonne

Tout en regrettant les critères utilisés par l’Europe pour fixer le montant de 5,5 milliards (le ministre-président estime que la Commission aurait dû calculer le taux de chômage après impact du Covid) Elio Di Rupo rappelle que cette enveloppe n’est pas acquise. «Nous préparons les fiches à remettre au niveau fédéral mais au final, c’est la Commission qui se réservera le droit de sélectionner des projets.»