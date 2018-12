En 2018, la "parole décomplexée" a pris ses marques

Le commentaire de Benoît Mathieu.

On ne connaît guère les sombres recoins de l’arrière-cuisine de la N-VA. Qui ne doivent pas être d’une propreté étincelante. N’empêche: malgré quelques passerelles jetées au-dessus, le fossé est profond, entre la N-VA et l’extrême droite. Rien que le trombinoscope des figures du parti, aux origines et identités multiples, suffit pour s’en convaincre.

Mais voilà. Afin de sortir de leur niche institutionnelle, les nationalistes ont dû ratisser nettement plus large. Notamment à la droite de la droite, et encore plus à droite, là où démarre l’extrême. En agitant les thèmes de la migration et de l’identité. Résultat? Elle a débauché au Vlaams Belang une belle brochette de personnalités politiques, mais surtout des tonnes d’électeurs. Qu’il faut conserver.

Ce qui explique la danse du ventre qu’effectue par intermittence – avec insistance à l’approche des scrutins – la N-VA devant les électeurs d’extrême droite. Cela donne des éminences nationalistes soulevant les communautés les unes contre les autres. Maniant un humour racisto-potache plus que douteux. Racontant n’importe quoi, et notamment "qu’une partie significative de la communauté musulmane a dansé" au lendemain des attentats. Et on en passe.

Au jeu du pire, ce sont souvent les plus convaincus et radicaux qui l’emportent, doublant ceux qui n’y voyaient que stratégie.

Ce faisant, la N-VA valide les thèmes chéris par l’extrême droite et les banalise. Sous couvert de se débarrasser de ce satané "politiquement correct" et de "dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas" – ce qui n’est justement pas ce que l’on attend de la classe politique.