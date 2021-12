En 2022, syndicats et patrons n’échapperont pas au débat sur l’évolution du télétravail

La convention collective qui fixe les règles du télétravail en temps de crise a été prolongée jusqu'à fin mars. Mais pour le futur, un débat sur l’adaptation des dispositions légales reste nécessaire.

Avec la crise sanitaire et la nécessité d’éviter la propagation du Covid-19, le télétravail est devenu la règle dans les entreprises: la Belgique s’est hissée en haut du podium des pays où il a été le plus pratiqué. Sa fréquence a doublé, et tout cela s’est fait dans un cadre légal qui a pu évoluer grâce à la concertation sociale.

Il y a un an, fin janvier 2021, une CCT spéciale, la CCT 149, a été conclue entre partenaires sociaux afin de compléter la CCT 85 qui existe depuis 2008. Arrivée à expiration au 31 décembre, elle a été tout récemment prolongée jusqu'à fin mars. Mais les partenaires sociaux ont entamé des discussions sur la manière dont elle pourra s’inscrire dans un cadre plus durable.

Car le télétravail, même s’il ne restera pas éternellement obligatoire, va devenir beaucoup plus structurel dans un grand nombre d’entreprises. La CCT 85 ne suffira plus. Les syndicats voudraient, à tout le moins, la faire évoluer afin qu’elle colle aux nouvelles réalités imposées par le covid.

Le télétravail ne concerne pas tout le monde D’après les données publiées par Stabel, 30% des travailleurs – tous secteurs et types d’activité confondus – ont télétravaillé durant l’année 2020, avec des pics variables suivant les professions. Car tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, y compris au sein d’une même entreprise. Le télétravail concerne bien davantage les cadres et professions intellectuelles (où il est monté à 60% en moyenne), suivies par les professions dites intermédiaires (33%), l’industrie et le monde ouvrier venant bien loin après (respectivement 3,9% et 1,2%). "Le télétravail n’a pas trop mal fonctionné en Belgique, et il faut s’en réjouir", nous dit Thierry Bodson, le président de la FGTB. Mais l’apparition, dans les faits, de cette nouvelle "césure", différente de la séparation historique entre les cols blancs et les cols bleus, l’inquiète un peu. Pour lui, il faudra y prendre garde. "Ce n’est pas la même chose que la différentiation entre ouvriers et employés. Ici, une nouvelle fracture apparaît, entre ceux qui ont la possibilité de télétravailler et ceux qui ne l’ont pas. Il ne faut pas que les conditions de travail des uns et des autres soient polarisées." Même s'il ne faut pas généraliser, on constate aussi que les professions qui ne peuvent télétravailler sont aussi souvent celles où les salaires sont les plus bas. Cela pourrait, craignent les syndicats, creuser le fossé des inégalités déjà créé par les différences salariales.

Alors qu’on espérait la finalisation du dossier pour la fin de cette année, patrons et syndicats ne se sont toujours pas mis d’accord sur une révision du cadre. Il faut dire que la prolongation de la CCT 149 ne rend plus les discussions aussi urgentes. Il n’empêche, un jour où l’autre, le débat autour du temps de travail, des jours fériés, des conditions de travail, de l’ergonomie et des indemnisations ne pourra plus être évité.

Éviter les abus

"Les télétravailleurs doivent être soumis aux mêmes dispositions en matière de temps de travail que les autres, insistent les syndicats. Or, certaines entreprises ont tendance à abuser de la situation, en demandant à certains de leurs collaborateurs de télétravailler le dimanche par exemple. C’est quelque chose que l’on observe dans le secteur financier notamment", dit-on à la CGSLB.

Les syndicats veulent donc mettre sur la table la question de l’enregistrement des heures de travail et le respect des horaires, un point qui va aussi de pair avec le droit à la déconnexion et le caractère volontaire, et non imposé du télétravail. Un objectif qui est partagé au sein des fédérations d’employeurs, ces derniers insistant, en effet, pour que les horaires de travail classique (9h-17) soient le plus possible respectés, histoire que tout le monde soit présent au même moment, même à distance…

En matière de conditions de travail, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.

"Il faut une compensation juste pour les coûts supplémentaires occasionnés." Thierry Bodson Président de la FGTB

Si certains télétravailleurs ont un logement assez vaste pour se réaménager un bureau, d’autres travaillent encore sur leur table de salon ou autres endroits improbables. Impossible de reproduire dans l’enceinte privée du télétravailleur les conditions strictement identiques à celles qu’il retrouvera au bureau. "Mais au moins peut-on veiller un minimum à l’ergonomie et à l’indemnisation de certains frais qui se retrouvent engagés par le télétravailleur", estime-t-on dans les syndicats. Un point devenu particulièrement sensible alors que les télétravailleurs doivent chauffer leur logement/bureau toute la journée, et que les prix de l’énergie explosent… "Il faut une compensation juste pour les coûts supplémentaires occasionnés", insiste Thierry Bodson à la FGTB.

Des indemnisations qui restent rares

Depuis l’arrivée du covid, les possibilités d’octroyer des avantages en nature avec une fiscalité intéressante pour l’employeur ont été renforcées. La semaine dernière, le Fédéral a même décidé d’augmenter encore les plafonds d’octroi possible à 132,07 euros, au lieu de 129 euros, mais toutes les entreprises n’y ont pas nécessairement recours, ou pas dans cette proportion. D’après une enquête réalisée par le secrétariat social Partena auprès de ses membres, l’indemnité de télétravail moyenne octroyée est de 67 euros, mais seulement 4,6% des 260.000 travailleurs dont l’entreprise est affiliée à Partena ont vu ce montant s’ajouter à leur fiche de paie entre juillet 2019 et novembre 2021. Par contre, avec le retour du télétravail obligatoire suite aux derniers Comités de concertation, le taux de travailleurs concernés a grimpé à 10%. Chez Acerta, la proportion de travailleurs indemnisés n’est que de 1,8% (sur une population de 260.000 travailleurs).

67 euros Chez Partena, le montant moyen d'indemnisation de télétravail octroyé est de 67 euros par mois, contre 68 euros chez Acerta.

"On demande aussi que le télétravail soit un droit, et non une obligation", précisent encore les syndicats, qui estiment que c’est le travailleur qui doit pouvoir en faire la demande, et non l’entreprise qui l’imposerait. La FGTB insiste également pour qu’une formation soit mise en place pour gérer au mieux cette nouvelle forme de travail.