En colère, les syndicats lancent leur plan d'action

En front commun, FGTB et CSC vont mener des actions sectorielles décentralisées entre le 10 et le 14 décembre. Actions qui pourront prendre toutes les formes, jusqu'à la grève. Le 14 décembre, la FGTB mènera une grande journée nationale d'action, qui prendra la forme de manifestation couverte par un préavis de grève.

Les actions décentralisées ont pour objectif de tenir compte de la réalité socio-économique des différents secteurs. Comprenez donc qu'elles pourraient être légères dans les secteurs relativement épargnés par les mesures du gouvernement, et plus dures - allant jusqu'à la grève - dans les secteurs plus touchés. On peut penser par exemple à la fonction publique, ou encore le secteur de la distribution ou logistique, fortement impacté par les mesures du gouvernement en matière de flexibilité ou de pensions.