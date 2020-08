En coulisses, la rentrée sociale se prépare...

S'ils ne sont pas rentrés dans le vif des sujets, patrons et syndicats ont profité de cette rencontre pour évoquer l'avenir du G10 . "Une séance d'introspection en quelque sorte", glisse une source bien informée.

En février dernier, l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, ne faisait pas mystère de sa volonté de faire évoluer le modèle de la concertation . Le moment est-il propice? La volonté des partenaires suffisante pour aboutir? Wait and see...En tout cas, la réflexion sur la manière d'améliorer le fonctionnement du G10 est lancée.

En ce qui concerne les dossiers chauds pour la rentrée, c'est plus nébuleux. Faute d'évolutions politiques au Fédéral, le G10 navigue toujours un peu à vue . Quelques points s'inviteront toutefois à coup sûr à son ordre du jour dans les prochains mois.

1. Mesures corona

Avec une épidémie qui joue les prolongations et des conséquences économiques indéniables, les partenaires sociaux pourraient à nouveau s'entendre pour demander au gouvernement de proroger des mesures, voire d'en prendre de nouvelles. L'objectif reste toujours le même: soutenir entreprises et travailleurs, alors que faillites et restructurations menacent.