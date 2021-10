En défense des avocats, le bâtonnier de Bruxelles veut une "chambre du secret"

Ce mercredi, à l'occasion de la journée européenne des avocats, les barreaux francophone et néerlandophone proposent un colloque au Sénat, en présence notamment, du commissaire européen Didier Reynders ou du procureur fédéral Frédéric Van Leeuw , sur le thème de l'indépendance des avocats. C'est cette perche tendue qu'entend saisir le bâtonnier de Bruxelles, Maurice Krings , pour relancer une proposition datant de 2017 et non appliquée: la création d'une "chambre du secret" . Portée à l'époque par l'ancien bâtonnier Patrick Henry et son confrère Patrick Hofströssler , cette chambre serait confiée à un "juge du secret" , un magistrat indépendant seulement chargé de vérifier si le secret professionnel est invoqué à bon escient par un avocat impliqué dans une procédure pénale.

"Dérives inadmissibles"

"Il y a des dérives de plus en plus fréquentes et le dommage réputationnel est grave pour les avocats mis en cause. Ces deux juges passent outre le secret professionnel de l'avocat et saisissent des documents couverts par ce secret", insiste Me Krings, pour qui "l'idée de la chambre du secret doit être mise sur la table". À ce titre, il souhaite "sensibiliser le monde politique". Et poursuit: "Les chefs d'entreprises se voient de plus en plus interroger par le parquet et les juges d'instruction dans le cadre d'opérations fiscales ou commerciales. La tentation est forte de saisir des courriers d'avocats chez leurs clients, ce qui équivaut à briser le secret professionnel", pointe le bâtonnier.