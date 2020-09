En matière d'asile, la Vivaldi veut tourner la page Francken

Entre 2014 et 2018, l'opposition politique fut intense entre la N-VA et l'opposition en matière de droit d'asile, cristallisée autour de la personnalité du secrétaire d'Etat Theo Francken. Il fallait donc, pour les partis les plus à gauche du nouvel exécutif, donner des gages d'un virement de bord. Voici donc le principal trophée: "Des mineurs ne peuvent pas être détenus en centre fermé", précise l'accord de gouvernement. On se souvient des débats féroces à ce propos lors de la dernière législature.