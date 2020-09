En matière de nucléaire, Vivaldi garde la porte entrouverte

Les négociateurs fédéraux se sont mis d’accord sur la fermeture de toutes les centrales nucléaires belges d’ici 2025 . Les formateurs Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) s’en tiennent à l’agenda de la sortie complète du nucléaire, déjà coulée dans une loi datant de 2003. Ils gardent cependant une porte entrouverte dans ce dossier délicat. "Le gouvernement reconfirme résolument la sortie du nucléaire", peut-on lire dans la note. "Le calendrier légal de sortie du nucléaire sera respecté comme prévu." Mais si , à la fin de l’an prochain, il apparaît que la sécurité d’approvisionnement est menacée , le gouvernement se réserve le droit de modifier le calendrier légal afin que deux centrales nucléaires – correspondant à 2 mégawatts – continuent à fonctionner . La loi sur la sortie du nucléaire devrait être adaptée au plus tard à la mi-2022 afin que l’exploitant – Engie Electrabel – dispose de suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires au prolongement de la durée de vie des centrales. Le groupe Engie a déjà indiqué qu’il avait besoin de clarté à la fin de cette année.

Le gouvernement attend un rapport final fin novembre 2021. Celui-ci devra démontrer clairement si la sécurité d’approvisionnement et les prix de l’électricité ne seront pas menacés en cas de fermeture des centrales nucléaires à la date prévue, c'est-à-dire d’ici 2025. En cas de fermeture des réacteurs nucléaires, de nouvelles centrales au gaz devront être construites. Il faudra donc également prévoir un système de subsides , appelé mécanisme de soutien à la capacité (CRM) et actuellement en préparation. Ce soutien doit être attribué d’ici octobre 2021 par voie d’enchères à des projets d’investissement concrets. Ce n’est qu’ensuite – c’est-à-dire lorsqu’on connaîtra avec précision le nombre de centrales au gaz qui pourront être construites – que le gouvernement tranchera sur l’avenir des centrales nucléaires.

Une étude du Bureau du Plan diligentée par le préformateur Egbert Lachaert (Open Vld) compare le scénario d’une sortie complète du nucléaire avec le maintien en opération de deux réacteurs. De cette étude – qui se trouve sur la table des négociations – on retiendra que le maintien de deux centrales nucléaires rapporterait à Electrabel un surplus de producteur de 850 millions d’euros par an et ferait légèrement baisser le prix de l’électricité, ce qui réduirait le rendement des autres sources énergétiques. Le maintien des centrales nucléaires pèserait sur les bénéfices des producteurs d’énergie éolienne à concurrence de 34 millions d’euros par an, sur ceux de l’énergie solaire à hauteur de 10 millions d’euros, et de 277 millions d’euros pour les exploitants des centrales au gaz. Si deux centrales nucléaires restent ouvertes, Electrabel devra utiliser une partie du surplus de producteur pour investir dans des travaux destinés à prolonger la durée de vie des réacteurs. Par ailleurs, le gouvernement souhaite percevoir une rente annuelle de 40 millions d’euros sur le nucléaire.