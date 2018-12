Encore une semaine folle pour Charles Michel

Jan Jambon reste, lui, vague sur le fond des discussions du week-end, assurant toutefois que la N-VA pourra soutenir le gouvernement si les réformes menées ne sont pas abandonnées et si tous les accords sont validés. En matière de budget, notamment, "mais l'assiette est plus large", a-t-il indiqué.

• Et les autres partis? Hormis la N-VA, les autres groupes politiques n'ont plus été consultés depuis mercredi. Le Premier ministre a été passablement échaudé par le vote d'une motion le conviant à solliciter la confiance auprès du parlement d'ici mardi. Dimanche, certains trouvaient particulièrement piquant qu'il continue à consulter la N-VA, qui n'hésite pas à le qualifier de "marionnette" et qui pousse de plus en plus à des élections anticipées, si elle ne parvient pas à faire passer l'entièreté de son programme.