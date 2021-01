Énergie, mobilité, digitalisation: le Fédéral approuve son volet du plan de relance

Le gouvernement fédéral a approuvé ce vendredi sa part du plan de relance post-Covid.

Le Fédéral a approuvé sa part du plan de relance post-Covid ce vendredi. C'est ce qu'ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et le secrétaire d'Etat à la relance, Thomas Dermine. Comme les autres entités, il a établi une liste de projets pour un montant représentant 130% de l'enveloppe qui lui était allouée, soit environ 1,6 milliard d'euros. Le plan sera affiné en fonction des échanges avec la Commission européenne et la concertation avec les entités fédérées.

Quatre domaines sont mis en avant: l'énergie durable et la mobilité, la digitalisation, la recherche et l'innovation, et la cohésion sociale.

Dans le premier domaine, on retiendra notamment l'aménagement d'une île énergétique en mer du Nord pour déployer une deuxième zone éolienne offshore, préparer les interconnexions avec d'autres pays et permettre le stockage de l'énergie pour un montant de 100 millions d'euros. En matière de mobilité, 360 millions d'euros seront investis dans le rail, notamment pour le fret à Anvers et dans la modernisation de la ligne Bruxelles-Luxembourg.

Le gouvernement compte par ailleurs allouer 195 millions à la rénovation des bâtiments publics pour lesquels les besoins sont les plus urgents, notamment les musées du Cinquantenaire et le Palais de Justice de Bruxelles. En parallèle, une stratégie sera être poursuivie pour atteindre la neutralité énergétique pour l'ensemble des bâtiments fédéraux en 2040 pour un montant s'élevant également 195 millions.

Le gouvernement compte investir 100 millions d'euros dans des "campus militaires ouverts" qui permettront d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en collaborant avec les entreprises locales et les établissement d'enseignement pour favoriser le partage de connaissance et de technologies.