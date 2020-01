Enquête ouverte sur une suspicion d'infiltration russe du renseignement belge

Le dossier "Infiltration" a été ouvert il y a quelques mois par le Comité I. L’autorité de contrôle a eu vent via plusieurs sources de possibles infiltrations de nos services de renseignement par d’autres pays ou services secrets étrangers. Nous avons appris qu’une vingtaine de cas étaient à l’étude, dont une quinzaine concernent nos services de renseignement militaire SGRS (Service général du renseignement et de la sécurité) et cinq environ la Sûreté de l’Etat.